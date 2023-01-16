Папа еще в реанимации: жительница Днепра рассказала о родителях, выживших после российской атаки

Родители жительницы Днепра Сабины Дорош пострадали от российской атаки 14 января. Они, к счастью, живы, но получили серьезные ранения.

Девушка сообщила, что квартира ее родителей в Днепре полностью разрушена после ракетного удара России. Ракета попала в дом, где живут ее родные, и они чудом выжили.

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Родители девушки чудом выжили после удара России

Отец Сабины до сих пор находится в реанимации. Состояние мужчины тяжелое, но, как пишет Сабина, "даже потеряв все, он не перестает улыбаться и верить в светлое будущее".

Маму девушки уже перевели в палату по реанимации, но состояние остается тяжелым.



Родители Сабины Дорош к атаке России / Фото с инстаграммы девушки

Девушка оставила реквизиты для неравнодушных, которые могут помочь:

5168 7451 2657 8423 Дорош С.А. (Приватбанк),

5375 4112 0282 5662 (карта Монобанки подруги).

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