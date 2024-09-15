Разрушен один подъезд, под завалами могут быть люди, – в ОВА об ударе по Харькову
Источник:Олег Синегубов
Днем россияне обстреляли Харьков авиабомбами. Было попадание в многоэтажку. Большое количество людей ранены.
Российские захватчики выпустили по Харькову не менее 6 авиабомб. Было попадание в 12-этажный жилой дом. Число раненых возросло до более чем 30. Об этом сообщил председатель ОВА Олег Синегубов.
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Обстрел Харькова
По состоянию на 16:50 спасательно-розыскная операция на месте удара продолжается. Разрушен один подъезд дома. Пожар на 9-м этаже. Повреждены не менее 1500 окон. Десятки поврежденных автомобилей.
Три человека находятся в тяжелом состоянии. Под завалами могут быть еще люди.
Производится эвакуация жителей. Работают на месте профильные, гуманитарные, а также международные и украинские организации.
Мэр Харькова Игорь Терехов уточнил, что в настоящее время количество пострадавших составляет 35 человек, трое из них – дети.
Ужасные последствия обстрела Харькова / Фото ОВА
К слову, президент Зеленский отреагировал на очередной удар по Харькову. Глава государства обратился к союзникам: "Чтобы остановить террор, нужно остановить страх перед сильными решениями, объективно нужными".