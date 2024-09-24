Напоминает время, когда россияне подошли к Харькову: последствия страшного удара по городу

Российские оккупанты в очередной раз нанесли террористический удар по многоэтажке в Харькове. Уже известно о трех погибших и 22 раненых, но их количество, к сожалению, может увеличиться.

Об этом рассказала корреспондентка 24 Канала из Харькова Анна Черненко, добавив, что последствия удара очень страшные. Под атакой врага находились сразу несколько районов города.

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"Это напоминает удары, когда россияне только подступали к Харькову и били по тем же улицам, по тем же домам. Тогда также обваливались целые подъезды – сейчас мы видим все то же самое", – рассказала Анна Черненко.

Какие последствия удара

Предварительно известно, что россияне осуществили три захода авиации для того, чтобы стрелять по городу. Сколько именно КАБов попали пока не известно. Эту информацию предоставят правоохранители.

Враг попал в жилые районы, многоэтажки. Среди 22 раненых по меньшей мере 3 в очень тяжелом состоянии. К сожалению, количество раненых может вырасти, ведь мы понимаем, что говорится о жилом квартале, в котором было много гражданских.

Также по предварительной информации под ударом находились четыре района Харькова. В Салтовском больше всего разрушений. По нему ударили двумя КАБами. Складывание этажей многоэтажки свидетельствует о прямом попадании авиабомбы.

Людей призывают мгновенно реагировать на сигналы воздушной тревоги, ведь только в таком случае есть шанс спасти свою жизнь.

Насколько часто КАБы долетают до Харькова

К сожалению, враг использует против города не только управляемые авиационные бомбы, но и реактивные системы залпового огня. Например, утром по Харькову ударили "Торнадо". Впрочем удары КАБами принесли уже немало беды.

Я просто назову несколько дат: конец августа – удар по многоэтажке, где были погибшие. Туда ударили именно КАБом. Далее середина сентября – удар по жилому дому в соседнем районе. Погиб один человек, много раненых. И сегодня, 24 сентября, – удар по Северной Салтовке. Есть три жертвы,

– рассказала Анна Черненко.

Все это страшные трагические удары с большими последствиями, которые произошли с интервалом в 10 – 14 дней. А если говорить об обстрелах КАБами, которые вызывают только разрушения или пожары, то они случаются чуть ли не ежедневно.