Про це розповіла кореспондентка 24 Каналу з Харкова Анна Черненко, додавши, що наслідки удару дуже страшні. Під атакою ворога перебували одразу декілька районів міста.

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"Це нагадує удари, коли росіяни тільки підступали до Харкова й били по тих самих вулицях, по тих самих будинках. Тоді також обвалювалися цілі під'їзди – зараз ми бачимо все те саме", – розповіла Анна Черненко.

Які наслідки удару

Попередньо відомо, що росіяни здійснили три заходи авіації для того, щоб стріляти по місту. Скільки саме КАБів влучили наразі не відомо. Цю інформацію нададуть правоохоронці.

Ворог влучив у житлові райони, багатоповерхівки. Серед 22 поранених щонайменше 3 у дуже важкому стані. На жаль, кількість поранених може вирости, адже ми розуміємо, що мовиться про житловий квартал, в якому було багато цивільних.

Також за попередньою інформацією під ударом перебували чотири райони Харкова. У Салтівському найбільше руйнувань. По ньому вдарили двома КАБами. Складання поверхів багатоповерхівки свідчить про пряме влучання авіабомби.

Людей закликають миттєво реагувати на сигнали повітряної тривоги, адже тільки в такому випадку є шанс врятувати своє життя.

Наскільки часто КАБи долітають до Харкова

На жаль, ворог використовує проти міста не тільки керовані авіаційні бомби, але й реактивні системи залпового вогню. Наприклад, вранці по Харкову вдарили "Торнадо". Втім удари КАБами принесли вже чимало біди.

Я просто назву кілька дат: кінець серпня – удар по багатоповерхівці, де були загиблі. Туди вдарили саме КАБом. Далі середина вересня – удар по житловому будинку в сусідньому районі. Загинула одна людина, багато поранених. І сьогодні, 24 вересня, – удар по Північній Салтівці. Маємо три жертви,

– розповіла Анна Черненко.

Все це страшні трагічні удари з великими наслідками, які відбулися з інтервалом у 10 – 14 днів. А якщо говорити про обстріли КАБами, які спричиняють лише руйнування чи пожежі, то вони трапляються чи не щодня.