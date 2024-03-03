Под завалами еще могут быть дети: Братчук рассказал о последствиях атаки по Одессе

Ночью 2 марта россияне цинично атаковали Одесскую область. Один "Шахед" попал в многоэтажку в Одессе и вызвал страшные разрушения. Под завалами до сих пор могут быть люди.

Спикер Украинской добровольческой армии “Юг” Сергей Братчук в эфире 24 Канала рассказал, что количество жертв в результате российской атаки может увеличиться. Спасатели делают все возможное на месте трагедии.

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Что известно о пострадавших

В Одессе до сих пор продолжается разбор завалов после удара "Шахедом" по дому, там до сих пор могут оставаться люди. По последним данным, пять человек, которые потенциально могли быть жертвами удара, вышли на связь.

К сожалению, стало известно, что в результате атаки россиян погибла также семья военных Олег и Татьяна Кравец, а также их семимесячная дочь Лиза. Заметим, что под завалами до сих пор ищут двух детей Татьяны от первого брака. Подробнее о семье можно почитать в материале 24 Канала.

После завершения поисково-спасательных работ специалисты дадут оценку повреждениям и решат, безопасно ли будет восстанавливать поврежденный дом.

Пока есть восемь пострадавших, пятерых удалось спасти. Среди этих восьми человек беременная женщина, у нее ранения средней тяжести. Сейчас все находятся под наблюдением медиков, им оказывают необходимую помощь. Все всем обеспечены,

– подчеркнул Сергей Братчук.

Только один человек, по состоянию на 3 марта, обратился к местным властям с просьбой предоставить ему место для временного проживания. Все остальные, кому это было необходимо, находятся у родных и близких.

Террор россиян

Известно о 10 погибших из-за террористической атаки россиян по Одессе. К сожалению, количество жертв в процессе поисково-спасательной операции может возрасти.

Напомним, что в ночь на 2 марта украинские защитники сбили 7 "Шахедов" из 8. Силы ПВО и мобильно-огневые группы пытались максимально уменьшить угрозу для гражданского населения.

Тактика врага не изменилась – целенаправленные удары по мирным людям и жилым домам. "Шахеды" фактически кружили над этой цельной городской застройкой – это густонаселенный, очень большой район города. Враг пытался ударить как можно больнее. Это обычный террор,

– подчеркнул Братчук.

Россияне, запугивая гражданских, пытаются расшатать ситуацию внутри страны. Именно через страх оккупанты хотят управлять украинцами, побуждая их к радикальным действиям.

"Я просто хочу напомнить людям: если есть сигнал тревоги, идите, пожалуйста, в укрытие. Не надо по звуку ловить "Шахеды". Даже от обломков бывают трагедии. Берегите себя и своих родных", – резюмировал Братчук.

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