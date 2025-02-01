Удар по 5-этажке в Полтаве: в ГСЧС показали, как спасали дедушку, заблокированного в квартире

Утром Россия нанесла ракетный удар по Полтаве. В результате атаки разрушениям подверглась жилая пятиэтажка. Также известно о погибших.

Количество жертв в результате попадания по многоэтажке возросло до 8. Среди погибших – ребенок, передает 24 Канал со ссылкой на ГСЧС.

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Жестокий удар по Полтаве

Также до 17 человек увеличилось количество пострадавших. Из них 4 детей – в возрасте 3 месяца, 2, 8 и 12 лет.

Спасатели ГСЧС вытаскивали людей из разбитой 5-этажки. Так, служба поделилась щемящими кадрами спасения пожилого мужчины, который был на верхнем этаже заблокирован в собственной квартире.

На видео видно, как осторожно, шаг за шагом, сотрудники ГСЧС спускают раненого вниз.

Пострадавшего мужчину снимают с пораженного дома: смотрите видео

Напомним, что 1 февраля страна-агрессор осуществила на Украину комбинированную атаку. Враг использовал для удара более 40 ракет различных типов и более 120 дронов.