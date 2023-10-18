"Медика пропустите": кадры спасения пострадавшего из-под завалов многоэтажки в Запорожье

В ночь на 18 октября российские военные атаковали Запорожье ракетами. Одна из них попала в многоэтажку.

Сейчас известно о 2 погибших и 3 раненых. В МВД обнародовали кадры, как людей спасали из-под завалов.

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Российская ракета разрушила несколько этажей

Сейчас идет поисково-спасательная операция – еще 3 человека могут быть под завалами, среди которых – молодые супруги. Спасатели вместе со стражами порядка продолжают разбирать обломки.

На опубликованных в сети кадрах показали, как спас из-под завалов человека. Голос за кадром срочно зовет медика, чтобы он осмотрел пострадавшего на месте.

Кадры спасения людей из-под завалов: смотрите видео

Известно, что российская ракета разрушила подъезд жилого дома с 5 по 3 этажи.

Профильные службы эвакуировали около 50 жильцов дома. Поисково-спасательные работы продолжаются,

– отметили в МВД.

Ракетный удар по Запорожью 18 октября: главное