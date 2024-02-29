Это – комплексная работа: Маломуж сказал, как удалось уничтожить оккупантов во время построения
Вооруженные Силы Украины ударили по скоплению российских войск во временно оккупированной Еленовке Донецкой области. Там удалось достичь замечательного результата благодаря комплексной работе.
Об этом 24 Каналу рассказал генерал армии в отставке, экс-руководитель Службы внешней разведки Николай Маломуж, отметив, что такие удары – результат мощной работы различных украинских подразделений.
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Как удалось обнаружить оккупантов
Как отметил Маломуж, здесь важно, чтобы эффективно работала разведка. Также в таких ситуациях могут помочь агентура на временно оккупированных территориях.
Важно, что мы используем комплексный подход. Идет система разведки, координации; управления нашими войсками и нанесения ударов по конкретным объектам. Работает наша разведка; работает агентура на временно оккупированных территориях. Есть техническая разведка, которая перехватывает средства связи врага. Так удается четко выявить места расположения оккупантов,
– сказал Маломуж.
Наши защитники уже неоднократно осуществляли удачные удары по местам расположения врага. Буквально недавно аналогичная атака произошла на левобережье Херсонской области. Важно, чтобы такие атаки продолжались и в дальнейшем. Они серьезно деморализуют оккупантов.
Враг понимает, что может быть угроза. Но надеется, что их не заденет. Но заденет. Мы достаем и будем доставать, будем бить и уничтожать врага. Потому что не надо на нашу землю лезть,
– подчеркнул Маломуж.
Ситуация на фронте: коротко
- Силы обороны нанесли удар по скоплению оккупантов возле Еленовки Донецкой области. Удалось уничтожить 19 захватчиков, среди которых был заместитель командира подразделения оккупантов. Также 12 россиян получили ранения.
- Представитель ГУР Андрей Юсов прокомментировал эту атаку. Он отметил, что удалось прекрасно отработать. Такие атаки будут продолжаться и в дальнейшем.
- С начала полномасштабной войны Россия потеряла более 413 тысяч личного состава. Кроме того, украинские военные уничтожили 6593 танков, 12552 боевых бронированных машин, 10070 артиллерийских систем, 1000 РСЗО и тому подобное.