Циничный удар по "Эпицентру" в Харькове: в ОВА рассказали о состоянии пострадавших

Россия нанесла очередной террористический удар по Харькову в субботу 25 мая. В Харьковской ОГА сообщили о состоянии пострадавших в результате обстрела гипермаркета и жилой застройки.

Напомним, что Россия ударила по гипермаркету "Эпицентр" в выходной день, когда там находилось большое количество людей. В результате вражеских атак по Харькову 25 мая есть десятки жертв и травмированных.

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В каком состоянии пострадавшие после обстрела Харькова 25 мая

Глава Харьковской ОГА сообщил, что на данный момент в больницах находится 21 человек.

Среди них один ребенок 13 лет – состояние средней тяжести с положительной динамикой. 2 человека находятся в реанимации в тяжелом состоянии,

– рассказал он.

Всем пострадавшим врачи оказывают всю необходимую медицинскую помощь.

Удар по "Эпицентру" в Харькове: последние новости

Директор "Эпицентра" в Харькове Александр Луценко рассказал, что в результате вражеской атаки по гипермаркету погибли несколько сотрудников, которые выводили посетителей из помещения.

Сотрудники Харьковской областной прокуратуры проанализировали видео с камер наблюдения в "Эпицентре" и установили, что на момент удара в эпицентре взрывов находилось по меньшей мере 20 человек.

Известно, что с помощью ДНК-теста удалось идентифицировать тела 6 жертв. Идентификация остальных тел продолжается.

По состоянию на утро 27 мая количество погибших в результате удара по "Эпицентру" в Харькове возросло до 16 человек. Ранены всего 45 человек.