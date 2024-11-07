Удар по гражданским в Запорожье: по меньшей мере 1 жертва, под завалами могут быть люди

Российские оккупанты нанесли удары ракетами и КАБами по Запорожью сегодня, 7 ноября. В результате атаки по меньшей мере 1 жертва. Под завалами зданий все еще могут быть люди.

Спасательная операция продолжается. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на комментарий главы областной военной администрации Ивана Федорова для "Радио Свободы".

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"В Запорожье известно о по меньшей мере одном погибшем человеке", – сообщил Федоров на месте атаки.

Последствия атаки по Запорожью / Фото ГСЧС

Под завалами люди

Всего зафиксировано 5 попаданий в городе, в частности, в онкобольницу.

Большое количество раненых людей непосредственно на территории онкологического диспансера, им оказывают помощь. Также часть персонала госпитализировали в областную клиническую больницу,

– рассказал Федоров.

Кроме того, разрушены полтора подъезда в многоэтажном доме. Двух детей удалось деблокировали из-под завалов, их госпитализировали.

"Шесть человек были доставлены в больницу с локации на месте атаки многоэтажного дома, два ребенка", – добавил руководитель ОВА.

Важно! Количество раненых в результате атаки России по Запорожью увеличилось до 18. Об этом по состоянию на 16:40 сообщили в ГСЧС Украины.



Последствия атаки врага в Запорожье / Фото ОВА

Иван Федоров отметил, что жителям многоэтажки предложат для ночлега все необходимые условия.

"Пациенты и медики, большая часть эвакуирована, все оборудование и линейный ускоритель, компьютер, томограф будут забиты OSB, чтобы не было попадания воздуха, воды. Часть оборудования уцелела, большая часть - непригодна".

Попадание в жилой сектор

Также Федоров сообщил, что в частный сектор, куда ранее враг попал – есть очередной прилет, и есть попадание в очистные сооружения городского водоканала, там пострадавших нет.



Атакован и частный сектор / Фото ОВА

На удар россиян по Запорожью отреагировал президент Владимир Зеленский. Он сообщил, что в результате обстрела разрушен обычный жилой многоквартирный дом, частные дома, повреждено здание онкобольницы.