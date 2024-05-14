Оккупанты ударили по Харькову: кадры последствий вражеской атаки
Российская оккупационная армия в очередной раз атаковала Харьков. В областной прокуратуре обнародовали кадры последствий вражеских действий противника.
Там распространили фотографии утром 14 мая в своем телеграм-канале.
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Оккупанты ударили из авиации по Харькову
В Харьковской областной прокуратуре отметили, что согласно данным следствия, 14 мая около 6:20 войска России нанесли удары из авиации по Харькову.
Под атакой оккупантов оказался Киевский район города. Там добавили, что повреждены по меньшей мере 5 гаражей, учебное заведение. В соседних многоэтажках выбиты окна.
Известно, что в результате очередных российских ударов по Харькову пострадали 4 мирных жителя.
В прокуратуре отметили, что за медицинской помощью с острой реакцией на стресс обратились четыре человека, среди них три женщины в возрасте 38, 58, 66 лет и 52-летний мужчина.
По предварительным данным, враг ударил двумя УМПБ Д-30 (унифицированный межвидовой планирующий боеприпас, калибр 30 сантиметров),
– рассказали в прокуратуре.
Известно, что начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войн. "Прокуроры и следователи полиции принимают все возможные и надлежащие меры для документирования военных преступлений, совершенных представителями вооруженных сил России", – добавили там.
Также в прокуратуре добавили фото, которые демонстрируют последствия атаки врага по городу.
Последствия российской атаки по Харькову / Фото Харьковская областная прокуратура
Оккупанты выпускали по Украине "Шахеды": сколько вражеских целей уничтожено
- В ночь на 14 мая российские войска атаковали Украину ударными дронами типа "Шахед". Всего было выпущено 18 ударных беспилотников типа Shahed-131/136 с мыса Чауда.
- В Воздушных силах сообщили, что в результате противовоздушного боя сбиты все 18 вражеских "Шахедов". Боевая работа проводилась в пределах Киевской, Донецкой, Днепропетровской, Черкасской, Кировоградской, Запорожской, Херсонской и Хмельницкой областей.
- Кроме этого, там отметили, что враг выпустил одну баллистическую ракету "Искандер-М" из оккупированного Крыма.