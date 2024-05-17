Оккупанты убили 3 человек, почти 30 – ранили: что известно о жертвах и пострадавших в Харькове

17 мая 2024, 20:51
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Игорь Терехов

В пятницу, 17 мая, оккупанты в очередной раз обстреляли Харьков. В результате российской атаки в очередной раз есть жертвы и много пострадавших.

К сожалению, количество погибших и раненых в результате российской атаки снова возросло. Что известно, передает 24 Канал.

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Кстати, оперативные детали вражеской атаки – в нашем телеграме.

Десятки пострадавших

Городской голова сообщил, что, количество погибших и раненых в результате сегодняшнего удара по Харькову снова возросло.

Убитых россиянами трое, раненых 28,
– написал Игорь Терехов в 20:32.

24 Канал выражает искренние соболезнования родным и близким погибших. Вечная память!

Что известно об очередной террористической атаке на Харьков

  • Около 15 часов в Харькове прогремели взрывы.
  • Уже вскоре городской голова сообщил, что, к сожалению, прилетов было несколько.
  • На месте попаданий вспыхнули пожары.
  • Вскоре стало известно о жертвах и пострадавших в результате российской атаки.
  • Председатель Харьковской ОВА писал, что, предварительно, оккупанты нанесли два удара КАБами, в частности, по Холодногорскому району города.
  • Также Синегубов около 17:45 сообщал, что 4 человека в тяжелом состоянии.
  • Чиновник писал, что погибли двое мужчин, которым около 45 лет.

Автор: Юлія Муріна