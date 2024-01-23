Человека просто разорвало, – полиция о жутком обстреле Харькова
Враг 23 января нанес массированный ракетный удар по территории Украины. Под российской атакой оказался и Харьков, по которому оккупанты ударили, вероятно, баллистическими ракетами.
Начальник Следственного управления ГУНП в Харьковской области Сергей Болвинов в комментарии "Суспильному" рассказал о последствиях российской ракетной атаки. Он сообщил, что одного погибшего разорвало на части в собственном доме.
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Как сообщил Болвинов, оккупанты цинично атаковали гражданскую инфраструктуру. Так, в многоквартирном доме российская ракета попала в подъезд. В результате удара он полностью разрушен, а под завалами – вероятно, могут быть люди.
Болвинов также добавил, что в районе Даниловского проезда оккупанты нанесли ракетный удар по частным домам. Через некоторое время россияне повторно атаковали эту территорию.
В результате повторного удара почти полностью был разрушен частный жилой дом, в котором находился человек. Человека разорвало на части. Сейчас наши криминалисты следователи работают на месте событий, проводятся соответствующие действия и мероприятия по установлению личности,
– сообщил Болвинов.
Ракетная атака по Харькову: главное
- Около 7 утра россияне нанесли ракетный удар по Харькову. По предварительным данным, оккупанты запустили ракеты Х-22 и С-300/С-400.
- Под ударом оказались гражданская инфраструктура, частные дома, автомобили. Теперь известно о 42 раненых и 3 погибших. Однако спасательные работы продолжаются и, к сожалению, количество пострадавших может увеличиться.
- Под атакой оказался также газопровод в пригороде Харькова. В результате ракетного удара в этом районе пострадали трое детей.
- Игорь Терехов сообщил, что обвал подъезда очень серьезный, и работы значительно усложнены. Как пояснил мэр, спасатели из-за значительных разрушений не могут отключить газоснабжение.
- В полиции Харьковской области также показали жуткие последствия ракетных ударов. На них видны разрушенные частные дома и многоэтажки, а также масштабные разрушения.