Человека просто разорвало, – полиция о жутком обстреле Харькова

Враг 23 января нанес массированный ракетный удар по территории Украины. Под российской атакой оказался и Харьков, по которому оккупанты ударили, вероятно, баллистическими ракетами.

Начальник Следственного управления ГУНП в Харьковской области Сергей Болвинов в комментарии "Суспильному" рассказал о последствиях российской ракетной атаки. Он сообщил, что одного погибшего разорвало на части в собственном доме.

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Как сообщил Болвинов, оккупанты цинично атаковали гражданскую инфраструктуру. Так, в многоквартирном доме российская ракета попала в подъезд. В результате удара он полностью разрушен, а под завалами – вероятно, могут быть люди.

Болвинов также добавил, что в районе Даниловского проезда оккупанты нанесли ракетный удар по частным домам. Через некоторое время россияне повторно атаковали эту территорию.

В результате повторного удара почти полностью был разрушен частный жилой дом, в котором находился человек. Человека разорвало на части. Сейчас наши криминалисты следователи работают на месте событий, проводятся соответствующие действия и мероприятия по установлению личности,

– сообщил Болвинов.

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