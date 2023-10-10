"Дорогой для меня мальчик": подробности о ребенке, который погиб от удара по Харькову 6 октября

Утром 6 октября российские оккупанты нанесли удар по центру Харькова. Враг бил "Искандерами" по жилым домам. В результате атаки погиб 10-летний мальчик и его 68-летняя бабушка.

Погибшего ребенка звали Трофим, информирует 24 Канал со ссылкой на материалы "Суспільного". Крестная мальчик рассказала, что он был застенчивым ребенком, но посещал много кружков.

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Трофим был долгожданным ребенком в семье. Его очень любили. Мальчик любил фотографироваться, был приветливым и открытым человеком.

Это очень дорогой для меня мальчик. Он воспринимал меня как маму, а я всегда говорила, что это мой сын,

– рассказала крестная Трофима Анна Швецова.

На момент полномасштабного вторжения мама Трофима была беременна во второй раз. Долгое время семья оставалась в городе и помогала волонтерам. На период родов семья уехала в Винницу и в начале этого лета вернулась в Харьков.

Трофим с семьей / фото Анны Швецовой для "Суспільного"

Анна вспоминает, что семья всегда была приветлива. Она была счастлива стать их кумой. На момент трагедии женщина до последнего не верила в произошедшее.

"Я увидела фотографию, где достают ребенка в красной пижаме. И я поняла, что это правда", – сказала она.

Тело мальчика, замотаное в одеяло, достали из-под завалов спасатели. Вероятно, на момент атаки ребенок еще спал.

Трофима нашли под завалами дома после удара россиян / фото: Сергей Болвинов

Отметим, 11-месячного братика Трофима удалось спасти, его вместе с родителями доставили в больницу. В общей сложности от удара 6 октября в Харькове пострадали 30 человек.

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