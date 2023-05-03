Не из-за контрнаступления: боец ВСУ объяснил, почему россияне все жестче обстреливают Херсон

Российские войска продолжают беспощадно обстреливать Херсон. Традиционно, их цели – мирные жители.

У оккупантов произошла ротация, они увеличили присутствие сил. Также россияне накопили боєкомплект, летящий как в военных, так и в гражданских. Об этом 24 Канала сказал военнослужащий ВСУ Александр Ермак.

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"Они бьют по Херсону, по ближайшим городам и поселкам, чтобы просто наносить удары, ведь им ничего больше не остается. Наносить чувствительные удары по военным объектам они не могут. Они бьют туда, куда могут дотянуться", – заметил боец.

Ермак об обстрелах Херсона и области: смотрите видео

Россияне экономят ракеты

Кроме того, россияне начали активно применять управляемые авиабомбы. Это старые советские образцы, которые они пытались модернизировать, сделать несколько управляемыми.

Но это не высокоточное оружие, там большая погрешность. Однако они обладают огромной мощностью – это может быть даже 500 килограммов. Если эта бомба попадает в диаметре несколько сот метров – там сплошные разрушения,

– говорит военный.

Бомбы применяют потому, что с ракетами большие проблемы. Оккупанты их накапливали, недавно была атака, во время которой часть использовали, однако сейчас их держат на паузе. А авиабомб очень много, враг применяет их, чтобы разрушать все вокруг и мешать нормальной жизни мирных людей.

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