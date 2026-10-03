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24 Канал Новости Украины Расчеты "Искандеров" на Брянщине и поражения в Черном море, – Зеленский о новых ударах СОУ
3 октября, 18:18
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Обновлено - 18:36, 3 октября

Расчеты "Искандеров" на Брянщине и поражения в Черном море, – Зеленский о новых ударах СОУ

Даниил Жоров

Украинские военные нанесли серию успешных ударов по российским ракетным комплексам и стратегическим объектам в тылу противника. Также удалось поразить новые вражеские цели в акватории Черного моря.

Украинские защитники нанесли эффективные удары по объектам страны-агрессора. Об успешной работе Сил обороны сообщил Владимир Зеленский.

Что известно о результатах ударов?

Глава государства рассказал, что Россия с самого утра 3 октября избивала по украинской гражданской инфраструктуре. В течение ночи враг наносил удары по жилым домам, железной дороге и энергетическим объектам во многих регионах. 

В Черноморске страна-агрессорка дроном ударили по судну. Президент подчеркнул, что украинские военные возвращают войну на территорию России. 

Важно, что всегда наши воины находят, как справедливо ответить на эти обстрелы и вернуть войну туда, откуда она пришла, 
– подчеркнул Зеленский. 

Под удар Сил обороны попали позиции окупантов, где размещались расчеты ракетных комплексов "Искандер" в Брянской области. Кроме того, украинские дроны достались Самарскому региону, нанеся ущерб враждебной инфраструктуре. Также были успешные удары в акватории Черного моря. 

Есть новые результаты в Черном море, 
– отметил президент. 

Напомним, что украинские военые регулярно атакуют нефтеперерабатывающую отрасль страны-агрессорки. В частности, недавно беспилотники успешно поразили объекты в Волгограде и стратегическую станцию ​​"Самара", формирующую значительную часть нефтяного экспорта России. 

Также в конце сентября Зеленский подтвердил удары по оборонным заводам и военным целям в шести российских регионах, включая Орловскую и Калужскую области.

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Владимир Зеленский Взрывы в России