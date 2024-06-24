Удар по университету в Ивано-Франковске: разбор завалов завершили

Утром 22 июня российские военные нанесли ракетный удар по территории гражданского учебного заведения в Ивано-Франковске. Спасатели завершили разбор завалов университета.

Об этом сообщили утром 24 июня. Также в ГСЧС показали кадры с места ракетного удара России.

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Разбор завалов университета в Ивано-Франковске завершили

Спасатели завершили разбор завалов и оказание помощи на месте ракетного удара в Ивано-Франковске. Кроме того, 23 июня оказали помощь по обустройству поврежденных оконных, дверных проемов и вывозу строительного мусора с территории университета.

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Разбор завалов завершили / Фото ГСЧС

Всего обустроено 31 окно и 4 двери, смонтировано 1 перегородку, закреплено 4 окна, демонтировано 11 оконных стеклопакетов, а еще загружено и вывезено 80 тонн строительного мусора. К работам привлекли 49 спасателей и 13 единиц техники.

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В Ивано-Франковске завершили разбор завалов: смотрите видео

Напомним, что утром субботы оккупанты нанесли ракетный удар по территории университета в Ивано-Франковске. В результате обстрела вспыхнул пожар, который оперативно ликвидировали спасатели.

Получили повреждения корпуса учебного заведения и дома, расположенные рядом. До конца суток спасатели завершили разбор завалов. К работам был привлечен 121 спасатель и 35 единиц техники.