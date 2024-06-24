Про це повідомили вранці 24 червня. Також у ДСНС показали кадри з місця ракетного удару Росії.

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Розбір завалів університету в Івано-Франківську завершили

Рятувальники завершили розбір завалів та надання допомоги на місці ракетного удару в Івано-Франківську. Окрім того, 23 червня надали допомогу з облаштування пошкоджених віконних, дверних прорізів і вивезення будівельного сміття з території університету.

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Розбір завалів завершили / Фото ДСНС

️Всього облаштовано 31 вікно та 4 дверей, змонтовано 1 перегородку, закріплено 4 вікна, демонтовано 11 віконних склопакетів, а ще завантажено та вивезено 80 тонн будівельного сміття. До робіт залучили 49 рятувальників та 13 одиниць техніки.

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В Івано-Франківську завершили розбір завалів: дивіться відео

Нагадаємо, що вранці суботи окупанти завдали ракетного удару по території університету в Івано-Франківську. Внаслідок обстрілу спалахнула пожежа. Її оперативно ліквідували рятувальники.

Зазнали пошкоджень корпуси навчального закладу й будинки, розташовані поруч. До кінця доби рятувальники завершили розбір завалів. До робіт був залучений 121 рятувальник і 35 одиниць техніки.