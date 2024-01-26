Помог ФСБ завербовать корректировщика ударов по Яворовскому полигону: СБУ разоблачила злоумышленника

Служба безопасности Украины собрала доказательную базу на пособника России, который помог российской спецслужбе завербовать корректировщика ударов по Яворовскому полигону. Мужчине сообщили о подозрении сразу по двум статьям.

Злоумышленник является бывшим лидером запрещенной партии “Русский блок”, который сотрудничает со страной-агрессором.

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Помогал спецслужбе России

Согласно данным контрразведки СБУ, мужчина помог ФСБ найти и завербовать агента, который в дальнейшем скорректировал воздушную атаку россиян по Яворовскому полигону в марте 2022 года.

Известно, что Служба безопасности в июне 2022 года задержала этого корректировщика во Львове.

Оказалось, что им был местный житель. Также он является бывшим сотрудником советского КГБ, с которым экс-глава "Русского блока" познакомился еще во время проживания в областном центре.

"Сейчас задержанный находится под стражей, а его приятель из Крыма продолжает подрывную деятельность против Украины", – отметили в СБУ.

Вражеский пособник в течение длительного времени проживал во Львове и по заданию российских спецслужб занимался созданием ячеек прокремлевской политсилы. Уже в 2013 году он переехал на территорию Автономной Республики.

Злоумышленник восхвалял режим Владимира Путина

Там он и остался после захвата украинского полуострова. Мужчина способствовал оккупантам в войне против нашего государства.

Находясь там, злоумышленник публично восхваляет режим Путина и военные преступления захватчиков против гражданского населения Украины,

– рассказали в Службе безопасности Украины.

Известно, что российский пособник регулярно публикует в собственном телеграм-канале прокремлевские сообщения. В них злоумышленник оправдывает вооруженную агрессию России и захват части территории Украины.

В СБУ также сообщили, что он часто посещает эфиры оккупационного "информагентства" News Front, которое российские оккупанты создали в Крыму, чтобы распространять вражескую пропаганду.

СБУ объявила о подозрении

Так, фигуранту сообщили о подозрении по двум статьям:

пособничество государству-агрессору;

оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии России против Украины, глорификация ее участников.

Учитывая то, что мужчина скрывается от правосудия на временно оккупированной территории Крыма, продолжаются комплексные мероприятия для привлечения его к ответственности за преступления против Украины.

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