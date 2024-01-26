Зловмисник є колишнім лідером забороненої партії "Руський блок", який співпрацює з країною-агресоркою.
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Допомагав спецслужбі Росії
Відповідно до даних контррозвідки СБУ, чоловік допоміг ФСБ знайти і завербувати агента, який у подальшому скоригував повітряну атаку росіян по Яворівському полігону у березні 2022 року.
Відомо, що Служба безпеки у червні 2022 року затримала цього коригувальника у Львові.
Виявилося, що ним був місцевий житель. Також він є колишнім співробітником радянського КДБ, з яким ексочільник "Руського блоку" познайомився ще під час проживання в обласному центрі.
"Наразі затриманий перебуває під вартою, а його приятель з Криму продовжує підривну діяльність проти України", – зазначили у СБУ.
Ворожий пособник протягом привалого часу проживав у Львові та за завданням російських спецслужб займався створенням осередків прокремлівської політсили. Вже у 2013 році він переїхав на територію Автономної Республіки.
Зловмисник вихваляв режим Владіміра Путіна
Там він і залишився після захоплення українського півострова. Чоловік сприяв окупантам у війні проти нашої держави.
Перебуваючи там, зловмисник публічно вихваляє режим путіна та воєнні злочини загарбників проти цивільного населення України,
– розповіли в Службі безпеки України.
Відомо, що російський пособник регулярно публікує у власному телеграм-каналі прокремлівські дописи. В них зловмисник виправдовує збройну агресію Росії та захоплення частини території України.
У СБУ також повідомили, що він часто відвідує ефіри окупаційного "інформагентства" News Front, яке російські окупнати створили у Криму, щоб поширювати ворожу пропаганду.
СБУ оголосила про підозру
Так, фігурнту повідомили про підозру за двома статтями:
- пособництво державі-агресору;
- виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Росії проти України, глорифікація її учасників.
З огляду на те, що чоловік переховується від правосуддя на тимчасово окупованій території Криму, тривають комплексні заходи для притягнення його до відповідальності за злочини проти України.
СБУ затримує зловмисників: останні новини
- У Києві СБУ затримала чоловіка, який працював у інтересах Росії. Це був власник агрохолдингу, який підозрюється в постачанні харчів російським окупантам на лівобережжі Херсонської області.
- На Київщині виявлили підприємство, яке здійснювало гуртове постачання засобів тактичної медицини у Росію. Протягом 2022 – 2023 років, фігуранти надіслали на територію держави-агресорки декілька великих партій бинтів та тактичних джгутів. Загальна сума постачань склала 40 мільйонів гривень.
- Служба безпеки України викрила масштабну корупційну схему на митному посту "Тиса" у Закарпатській області. Посадовці вимагали до 1,5 тисячі євро в обмін на безперешкодне оформлення іноземних товарів.