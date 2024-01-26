Зловмисник є колишнім лідером забороненої партії "Руський блок", який співпрацює з країною-агресоркою.

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Допомагав спецслужбі Росії

Відповідно до даних контррозвідки СБУ, чоловік допоміг ФСБ знайти і завербувати агента, який у подальшому скоригував повітряну атаку росіян по Яворівському полігону у березні 2022 року.

Відомо, що Служба безпеки у червні 2022 року затримала цього коригувальника у Львові.

Виявилося, що ним був місцевий житель. Також він є колишнім співробітником радянського КДБ, з яким ексочільник "Руського блоку" познайомився ще під час проживання в обласному центрі.

"Наразі затриманий перебуває під вартою, а його приятель з Криму продовжує підривну діяльність проти України", – зазначили у СБУ.

Ворожий пособник протягом привалого часу проживав у Львові та за завданням російських спецслужб займався створенням осередків прокремлівської політсили. Вже у 2013 році він переїхав на територію Автономної Республіки.

Зловмисник вихваляв режим Владіміра Путіна

Там він і залишився після захоплення українського півострова. Чоловік сприяв окупантам у війні проти нашої держави.

Перебуваючи там, зловмисник публічно вихваляє режим путіна та воєнні злочини загарбників проти цивільного населення України,

– розповіли в Службі безпеки України.

Відомо, що російський пособник регулярно публікує у власному телеграм-каналі прокремлівські дописи. В них зловмисник виправдовує збройну агресію Росії та захоплення частини території України.

У СБУ також повідомили, що він часто відвідує ефіри окупаційного "інформагентства" News Front, яке російські окупнати створили у Криму, щоб поширювати ворожу пропаганду.

СБУ оголосила про підозру

Так, фігурнту повідомили про підозру за двома статтями:

пособництво державі-агресору;

виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Росії проти України, глорифікація її учасників.

З огляду на те, що чоловік переховується від правосуддя на тимчасово окупованій території Криму, тривають комплексні заходи для притягнення його до відповідальності за злочини проти України.

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