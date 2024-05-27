Пока Харьков оправляется от трагедии в "Эпицентре": Россия повторно ударила по области

Российские захватчики не перестают терроризировать мирное население Украины. После трагического для харьковчан дня 25 мая, когда оккупанты ударили одновременно двумя КАБами по гипермаркету "Эпицентр", они продолжают бить по населенным пунктам Харьковщины.

Корреспондентка 24 Канала Анна Черненко рассказала, что оккупационные войска России нанесли авиаудар по селу Богуславка, осыпав снарядами жилой двор, в результате чего двое мальчиков ранены, а пожилая женщина погибла. Также есть погибшие и раненые в селе Старица и раненые в Волчанске. А в приграничном населенном пункте Ивашки из-за подрыва погибли два человека.

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Третий день траура

Что касается удара по "Эпицентру", российские пропагандисты и здесь не удержались от лжи: сначала распространяли фейки о том, что там находились якобы наши военные. Затем начали публиковать информацию, что якобы там был склад боеприпасов.

Но каждый человек, который ежедневно проходил мимо и был посетителем "Эпицентра", может рассказать, что на самом деле там было. А те, кто живет не в Харькове, могут увидеть кадры с камер видеонаблюдения, которые опубликовали в полиции и прокуратуре относительно того, кто находился в гипермаркете на момент двух ударов КАБами.

Это уже, к сожалению, третий день траура за неполные две недели в Харькове и области: сначала база отдыха, потом типография, теперь "Эпицентр". Такие массированные и масштабные трагедии произошли именно из-за России,

– подчеркнула Анна Черненко.

Известно о 16-ти погибших в результате удара по "Эпицентру". Из них 11 уже смогли опознать, но большинство – именно по образцам ДНК, которые сдают ближайшие родные. Пять человек до сих пор считаются пропавшими без вести.

В эпицентре взрыва находились около 20 человек, поэтому если посчитать 16 погибших + 5 пропавших без вести, 21 человек мог быть внутри.

Нужна защита на всех уровнях

Сама же работа по поиску тел или хотя бы их фрагментов является большой и сложной и продолжается уже третьи сутки. По данным областного управления ГСЧС, спасатели смогли проверить 30% завалов. Большие фрагменты металлоконструкции просто переносят, а землю и пепелище просеивают.

Несколько десятков человек в разных локациях разбирают завалы. Известно об одном погибшем, которого нашли в отделе гипермаркета. Его личность устанавливают по анализу ДНК, который сдают родственники.

Сейчас в больницах из-за ударов по зданию гипермаркета, центра Харькова и нескольким районам остается 21 человек. Из них два человека в очень тяжелом состоянии. Также среди пострадавших на больничной койке остается 13-летний подросток.

Международные представители ООН были на месте этой трагедии: возложили цветы, выразили поддержку и в очередной раз подчеркнули, что украинцам нужна защита на всех уровнях,

– отметила корреспондентка из Харькова.

Удар по "Эпицентру": что известно