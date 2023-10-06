"У Бога прошу 5 лет, чтобы внуков поднять": житель Грозы растрогал мечтой
Источник:Суспильне
Валерий Козырь во время ракетного удара по селу Гроза потерял дочь, зятя и многих близких людей. Теперь он будет заниматься тремя внуками, которые остались без родителей.
На церемонию прощания и поминки в кафе пошла почти вся его семья, кумовья, сваты и знакомые. Он же был дома, потому что работает охранником в ночные смены.
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"Теперь надо жить"
Валерий – дальний родственник Андрея Козыря, которого перезахоронили и Грозе, и за которым происходили поминки. 61-летний мужчина был дома, когда российская ракета попала в кафе, где находились 60 мирных жителей. Среди них – 36-летняя Ольга, дочь Валерия. Она погибла вместе с мужем. Также во время атаки погибли кумовья и сваты Валерия.
Без родителей осталось трое детей 10, 15 и 17 лет. Теперь их воспитанием будет заниматься дедушка. Валерий признается, что теперь ему будет очень сложно, ведь нужно помочь внукам и поставить их на ноги. Мужчина мечтает только об одном – жить, чтобы помогать внукам.
Мне главное, чтобы моя жена выдержала. Ибо если я один останусь, то трех внуков я... Пять лет у Господа Бога прошу, а потом можно умирать. Внуков подниму... Думал, что мне будет помощь, а теперь – надо жить,
– растрогал признанием Валерий.
В комментарии Reuters мужчина признался, что считает – было бы лучше, если бы он умер. Валерий обращается к Богу и говорит, что нельзя так наказывать людей – оставить отца, а детей забрать.
В каждой семье в Грозе горе
- Россияне атаковали деревню Гроза в Купянском районе Харьковщины днем 5 октября. Враг попал в магазин и кафе ракетой "Искандер". От террористического удара погибли 52 человека, среди которых – ребенок.
- В селе Гроза проживало около 330 человек, то есть Россия убила каждого шестого жителя. Одна из женщин, проведшая в этом населенном пункте всю свою жизнь, рассказывает, что горе пришло в каждую семью – в каждом доме стоит от 1 до 5 гробов. Жительница говорит, что после атаки в деревне остались единицы.
- У кладбища сейчас расчищают территорию, чтобы провести массовое захоронение. Мастер коммунального предприятия рассказал, что теперь в Грозе нужно выкопать около 40 могил – кого-то будут хоронить семьями в одной.
- Местные жители говорят, что люди даже не успели сесть за стол на поминках, когда Россия нанесла удар. В настоящее время пропавшими без вести числятся 4 человека, среди которых – староста села.