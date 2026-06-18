Кадры, которые изменили всё: горящая Лавра заставила Трампа пересмотреть своё отношение к Украине, – Politico

Кадры разрушенной и охваченной огнем Киево-Печерской лавры, показанные Дональду Трампу во время саммита G7, произвели на него сильное впечатление. Именно это могло повлиять на его более жесткую позицию в отношении России.

Об этом пишет Politico.

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Как фотографии Киево-Печерской лавры после удара России произвели впечатление на Трампа?

По данным Politico, кадры последствий российского удара по Киево-Печерской лавре оказали значительное эмоциональное воздействие на президента США Дональда Трампа во время саммита G7 во Франции.

Речь идет о снимках поврежденного Успенского собора, которые Владимир Зеленский продемонстрировал американскому президенту 16 июня. По словам трех собеседников издания из числа чиновников стран "Большой семерки", именно этот момент стал одним из ключевых во время переговоров.

Как отмечает Politico, увиденное могло стать дополнительным фактором, склонившим Трампа к более решительной поддержке Украины в совместной итоговой декларации саммита, принятой на следующий день. Один из представителей G7, участвовавший в переговорах, заявил, что американский президент "был искренне тронут" увиденным.

В то же время в публикации отмечается, что демонстрацию материалов организовал Владимир Зеленский, а общую стратегию взаимодействия с Трампом во время саммита, по данным источников, координировал президент Франции Эммануэль Макрон.

Напомним, в ночь на 15 июня Россия нанесла массированный удар по Киеву с помощью дронов и ракет. Один из беспилотников попал в Успенский собор Киево-Печерской лавры, что привело к пожару и значительным разрушениям. Также были повреждены другие исторические сооружения на территории заповедника, в частности Башня Иоанна Кушника.

Стоит отметить, что удары были не случайными, а, по словам психолога Ларисы Волошиной, тщательно спланированными и охватывающими несколько объектов в пределах одного района. Она отмечает, что атака состояла из нескольких этапов и включала удары дронами и ракетами вблизи объектов культурного наследия. По её мнению, это свидетельствует о сознательном выборе целей и расчёте на информационный эффект от разрушений.