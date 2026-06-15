"Ему придется высказаться": отреагирует ли Трамп на циничный удар по Киево-Печерской лавре

В последние месяцы Дональд Трамп не так часто упоминает об урегулировании войны в Украине. И возникает вопрос, как отреагирует президент США на коварную атаку России на Киево-Печерскую лавру.

Глава аналитическо-адвокационной организации "Центр совместных действий" Олег Рыбачук сообщил 24 Каналу, что уже сегодня стартовал саммит G7, который продлится до 17 июня. Дональд Трамп будет присутствовать и, очевидно, ему не удастся обойти тему войны в Украине.

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Отреагирует ли Трамп на удар по Киево-Печерской лавре?

По словам Рыбачука, Трамп время от времени подчеркивает, что является христианином. Однако есть сомнения относительно религиозности президента США. Судя по всему, основная ценность для него – деньги. Он во всем пытается найти способ, как заработать.

В этом контексте вряд ли Трамп как-то отреагирует на удар по Киево-Печерской лавре. Однако его может заставить к этому политическая реальность в США.

Все это касается настроений его избирателей. Поддержка Украины со стороны американского общества не уменьшается. Да и, как бы ему ни хотелось, Трампу придется отвечать на вопросы об Украине на G7. В частности, и об ударе по Киево-Печерской лавре. Это не будет в центре внимания, но корреспонденты на G7 точно об этом спросят,

– отметил Рыбачук.

Обратите внимание! Как мир реагирует на циничный удар России по Киево-Печерской лавре – читайте в материале 24 Канала. На удар отреагировал также духовный советник президента США Дональда Трампа Марк Бернс.

Чего ожидать Украине на G7: смотрите видео 24 Канала

Добавим, в ночь на 15 июня Россия нанесла удар дроном по Киево-Печерской лавре. Генеральный директор Национального заповедника "Киево-Печерская лавра" Максим Остапенко сообщил, что беспилотник мог быть дополнительно оснащен зажигательной смесью. Это видно по тому, каким был пожар на крыше Успенского собора.