Ракетный удар по Киеву: что известно о пострадавших, есть ли погибшие
Россияне ударили по Киеву, в результате чего пострадали жители нескольких районов. На места атак отправились спасатели и медики.
Во вторник утром, 23 января, российские оккупанты выпустили ракеты по столице. В этом материале 24 Канала узнавайте, что известно о пострадавших и есть ли погибшие в результате обстрела.
Смотрите также В Киеве раздались взрывы: работала ПВОАктуально. В 11:50 в КМВА констатировали, что известно о 22 пострадавших в Киеве. Из них 13 – госпитализированы, в том числе 3 ребенка. Одному 13-летнему парню и 8 взрослым оказали помощь на месте. Одну женщину реанимировали, она находится в тяжелом состоянии.
Соломенский район
Сначала было известно об одном, а затем о 5 пострадавших в этом районе по разным адресам по состоянию на 08:06, 23 января. Но количество пострадавших постоянно растет (актуальная информация – во врезке в начале материала). Медики госпитализировали раненых, которые в этом нуждались.
- Около 07:30 мэр Виталий Кличко писал, что зафиксировано несколько вызовов экстренных служб в Соломенский район.
- Впоследствии он уточнил, что в одном из многоквартирных домов взрывной волной выбило окна, а по другому адресу вспыхнул пожар.
- Вместе с тем, зафиксировано разрушение двухэтажного нежилого здания, однако обошлось без возгорания в этом случае.
Святошинский район
По состоянию на 08:03 было известно о 1 потерпевшей в Святошинском районе (также актуальная информация – во врезке). По словам городского главы, в квартире, где она проживает, вспыхнул пожар. В этом доме были повреждены балконы – с 1 по 5 этажи.
В Святошинском районе горит здание. Информация о попадании в детсад не подтвердилась. Рядом с помещением заведения горят автомобили,
– констатировал Кличко.
Впоследствии стало известно, что в этом районе горит нежилое двухэтажное здание. А в жилом доме в одной из квартир обнаружили не сдетонированную боевую часть ракеты – начали эвакуацию людей с многоэтажки.
Смотрите также В Киеве в квартире нашли несдетонированную часть ракеты: людей эвакуируют
Печерский район
В 07:39 стало известно о попадании в нежилое здание в Печерском районе. Подразделения экстренных служб отправились на место происшествия.
"В Печерском районе, где было попадание в нежилое здание, обнаружили одного пострадавшего", – впоследствии добавил городской глава Виталий Кличко.
Актуальную информацию о точном количестве пострадавших в Печерском районе также читайте во врезке в начале этого материала.
Дарницкий район
В этом районе зафиксировано падение обломков на крышу многоэтажного жилого дома, самое главное, без дальнейшего горения.
Кроме того, часть вражеской цели упала на территории детского сада. Обошлось без разрушений и пожара, о чем констатировали в КГВА.
Дополнительная информация
- Около 05:40, 32 января в Киеве объявили воздушную тревогу. Отбой раздался только в 08:14.
- О взрывах сообщал мэр около 07:19. Он призвал не покидать укрытие и следить за свежей информацией.
- Мониторинговые группы писали, что на столицу летели, в частности, ракеты Х-101 несколькими волнами.
- В общем под прицелом врага ночью были: Киев, Харьков, Павлоград, отдельные населенные пункты Сумской, Черниговской, Харьковской и Днепропетровской областей.