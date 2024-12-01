Много погибших, в том числе офицеры: ВСУ ударили по оккупантам во время их построения, – СМИ

Украина, вероятно, нанесла удар по скоплению российских десантников. Официального подтверждения информации пока нет. Впрочем, пропагандисты уже начали ныть.

Российские паблики жалуются, что 30 ноября был нанесен ракетный удар по командному пункту 83 отдельной десантно-штурмовой бригады ВДВ РФ (в/ч 71289, Уссурийск) на территории Курской области, передает 24 Канал.

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Мощный разгром вражеских десантников

Пропагандисты рассказали, что удар был нанесен с применением РСЗО HIMARS.

В результате атаки, предварительно, погибли 12 военнослужащих, среди них – четверо офицеров, еще ранения получили 25 оккупантов.

Особенностью данного удара является тот факт, что он был нанесен во время торжественного построения по случаю годовщины образования бригады.

К слову, как отметили в Минобороны Украины, в ноябре Россия понесла наибольшие потери с начала полномасштабного вторжения. За этот месяц погибли или получили ранения 46 тысяч военных.