Также повреждены дома, магазины и авто: ужасные последствия удара по Константиновке
В результате удара россиян по Константиновке, кроме супермаркета, повреждены дома, магазины и авто. Количество жертв и пострадавших снова возросло.
В результате удара российских войск по Константиновке известно об 11 погибших, 37 раненых. Глава МВД Игорь Клименко рассказал о последствиях удара.
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По его словам, ликвидирован пожар в торговом центре площадью 1000 квадратных метра.
На месте удара продолжают работать спасатели / Фото ГСЧС
В результате удара повреждены здания / Фото ГСЧС
Пожар в ТЦ потушили / Фото ГСЧС
Также повреждены жилые дома, магазины, более десятка автомобилей.
"Враг бьет, мы – спасаем и защищаем. Спасибо всем, кто рядом с пострадавшими", – отметил Клименко.
Главное об ударе по Константиновке
- По данным ГСЧС, россияне нанесли удар по супермаркету в Константиновке Донецкой области ракетой Х-38.
- Ранее начальник Донецкой ОГА Вадим Филашкин заявил, что кроме супермаркета повреждены 4 частных дома, 9 магазинов, автомойка, Новая почта, торговые павильоны и 12 автомобилей.