Все в Новороссийске не поместятся: куда Россия может переместить судна после удара по "Аскольду"

Украина 4 ноября нанесла удар по судостроительному заводу оккупантов в Крыму. Повреждение получил российский ракетоноситель "Аскольд" в Керчи. По всей видимости, враг захочет переместить свои корабли из Крыма.

В Новороссийске есть подобный завод, однако там будет сложно поместиться всем кораблям. Такое мнение 24 Каналу озвучил руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

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"Что касается судоремонтных или судостроительных заводов, то в Новороссийске есть подобный. Но конечно, всем кораблям там поместиться будет сложно", – сказал военный эксперт.

Цель ударов по таким объектам

Александр Мусиенко отметил, что, прежде всего, удары ВСУ по судостроительным заводам направлены не столько на ликвидацию кораблей, как на уничтожение возможностей этих вражеских объектов.

Говорилось об уничтожении возможностей заводов, лишении их функции ремонта, обслуживания и проведения работ для катеров и кораблей. Цель сегодня – сделать для врага невозможным использовать эти заводы по назначению,

– считает он.

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