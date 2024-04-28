Попадание было: Плетенчук рассказал, в каком сейчас состоянии корабль "Коммуна"

Утром 21 апреля в Севастополе Вооруженным Силам удалось повредить старейший корабль Черноморского флота России "Коммуна". Пока он не может выполнять боевые задания.

Об этом в эфире телемарафона рассказал начальник центра стратегических коммуникаций Сил обороны Юга Дмитрий Плетенчук. Отметим, что судно "Коммуна" предназначено для поиска и спасения подлодок, а также выполняет роль носителя подводных аппаратов. Это единственное судно такого класса, которое имеет Россия.

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Поражение "Коммуны"

Дмитрий Плетенчук отметил, что информация о "Коммуне" до сих пор находится на стадии уточнения, однако доподлинно известно, что попадание было.

Повреждения серьезные. Корабль не готов к выполнению задач. Кроме того, восстановление потребует достаточно длительного времени,

– рассказал спикер.

Атака на Крым 21 апреля

Утром 21 апреля в Крыму грохотало. Как впоследствии сообщил гауляйтер Михаил Развожаев, Севастополь атаковали противокорабельной ракетой. Вероятно, речь идет об украинской разработке "Нептун". По словам оккупанта, ракету сбила ПВО, однако в результате падения обломков возник пожар. Развожаев добавил, что ракету оперативно ликвидировали.

Однако впоследствии стало известно, что ВСУ повредили старейшее судно российского флота – "Коммуна". Россияне спустили судно на воду еще до Первой мировой войны – в 1913 году. Долгое время оно являлось частью Балтийского флота.

До сих пор самый старый корабль выполнял работы, однако теперь уже в Черном море. Как объяснил Дмитрий Плетенчук, перед "Коммуной" стояли важные задачи. На борту корабля довольно устаревшей конструкции расположено современное оборудование, в частности дроны.

Одно время именно "Коммуна" выполняла работы на месте затопления крейсера "Москва". Корабль выпускал соответствующие дроны, чтобы снять важное оборудование, мониторить ситуацию с затопленным судном.