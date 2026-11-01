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24 Канал Главные новости Россия ударила по территории общежития в Винницкой области: погибли 2 человека, среди раненых – дети
1 ноября, 17:05
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Обновлено - 18:12, 1 ноября

Россия ударила по территории общежития в Винницкой области: погибли 2 человека, среди раненых – дети

Анастасия Колесникова

1 ноября российские войска атаковали дронами Винницкую область. Под ударом врага оказалась Казатинская община.

О последствиях обстрелов сообщила глава Винницкой ОВ Наталья Заболотная. 

Сколько человек пострадали в результате атаки?

По словам чиновника, жертвами вражеского удара стали два человека – 13-летняя девочка и женщина. Ребенок погиб на месте, а женщина скончалась в реанимации. 

В результате обстрела пострадали 4 человека. Среди них – трое детей – двое пятилетних и 16-летний парень, они госпитализированы с травмами средней тяжести. Также ранения получил 24-летний мужчина, у него легкие травмы, ему оказывают медицинскую помощь.

Попадание произошло между общежитием и одним из учебных заведений. На месте работают все соответствующие службы,
 – говорится в сообщении главы ОВА. 

В ГСЧС уточнили, что российский дрон попал по территории общежития профессионального училища. Спасатели ликвидировали пожары двух автомобилей, возникших в результате попадания. 

Последствия удара по Казатинскому обществу / Фото ОВА, ГСЧС

 

Напомним, ночью 1 ноября Винницкая область пережила очередную массированную атаку врага. 

Оккупанты ударили по объектам энергетической инфраструктуры. В результате обстрела повреждены башни мобильной связи, частное складское здание, окна в многоэтажных домах, а также остановки общественного транспорта и автомобиль в Виннице.

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