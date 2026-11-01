Россия ударила по территории общежития в Винницкой области: погибли 2 человека, среди раненых – дети

1 ноября российские войска атаковали дронами Винницкую область. Под ударом врага оказалась Казатинская община.

О последствиях обстрелов сообщила глава Винницкой ОВ Наталья Заболотная.

Сколько человек пострадали в результате атаки?

По словам чиновника, жертвами вражеского удара стали два человека – 13-летняя девочка и женщина. Ребенок погиб на месте, а женщина скончалась в реанимации.

В результате обстрела пострадали 4 человека. Среди них – трое детей – двое пятилетних и 16-летний парень, они госпитализированы с травмами средней тяжести. Также ранения получил 24-летний мужчина, у него легкие травмы, ему оказывают медицинскую помощь.

Попадание произошло между общежитием и одним из учебных заведений. На месте работают все соответствующие службы,

– говорится в сообщении главы ОВА.

В ГСЧС уточнили, что российский дрон попал по территории общежития профессионального училища. Спасатели ликвидировали пожары двух автомобилей, возникших в результате попадания.

Последствия удара по Казатинскому обществу / Фото ОВА, ГСЧС

Напомним, ночью 1 ноября Винницкая область пережила очередную массированную атаку врага.

Оккупанты ударили по объектам энергетической инфраструктуры. В результате обстрела повреждены башни мобильной связи, частное складское здание, окна в многоэтажных домах, а также остановки общественного транспорта и автомобиль в Виннице.