Один человек под завалами: кадры разрушенного обстрелом отеля в Краматорске

Россияне ударили по гостинице в Краматорске в ночь на 25 августа. Известно, что один человек до сих пор находится под завалами.

Заметим, что все пострадавшие в результате обстрела – иностранные журналисты. Они являются гражданами Украины, США и Великобритании.

Смотрите также Разрушенные дома, пожары и пострадавший: оккупанты ударили по Балаклее

Что известно об ударе по Краматорску

Российские войска ударили по отелю в Краматорске в ночь на 25 августа. По информации от корреспондента "Радио Свобода", ночью поисково-спасательные работы прерывали несколько раз из-за угрозы повторных обстрелов.

По состоянию на утро 25 августа известно о двух раненых, еще один человек продолжает находиться под завалами.

Последствия удара по гостинице в Краматорске: смотрите видео

Известно, что все раненые – журналисты. В городском совете Краматорска уточнили, что 1 пострадавший находится в тяжелом состоянии.

Уничтожен отель в Краматорске / Фото Краматорского городского совета

К слову, ночью враг атаковал крылатой ракетой "Искандер-К", баллистической "Искандер-М" и 6 управляемыми авиационными Х-59/Х-69. Также по Украине было выпущено 9 дронов-камикадзе типа "Шахед".