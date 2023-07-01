Это просто шик и песня, – пропагандисты радуются жертвам в результате удара по Краматорску
Российские оккупанты 27 июня ударили ракетами по пиццерии в Краматорске. Цинизм кремлевских пропагандистов дошел до апогея – они начали заявлять, что атака была просто "песня".
Оккупанты выпустили 2 ракеты типа "Искандер". Одна из них ударила по пиццерии, а другая – по селу Беленькое в Донецкой области.
Заметьте В Донецкой области похоронили 14-летних близнецов Аню и Юлю, которых убила российская ракета в Краматорске
Россияне радуются жертвам в результате удара по Краматорску
Российский генерал Андрей Картаполов в эфире пропагандиста Владимира Соловьева показал, как он радуется ударам оккупантов по мирным людям.
Слушайте, вот этот удар по Краматорску – просто шик! Я вот снимаю шляпу перед тем, кто его планировал и кто осуществил. Песня просто! Просто песня! Мое старое военное сердце радуется,
– заявил Картаполов.
Смотрите видео, как пропагандисты радуются обстрелам мирных городов: видео
Стоит прочесть Жестокий удар по пиццерии Краматорска: что происходило в первые минуты после теракта
Россияне убили в Краматорске 12 человек
- Оккупанты вечером 27 июня цинично и коварно ударили по пиццерии в центре Краматорска, где находились многие мирные жители.
- К несчастью, россияне убили 12 человек. Среди них были трое детей – 17-летняя девушка и 14-летние сестры-близнецы.
- По данным ГСЧС, еще 60 человек получили ранения. В частности, 8-месячная девочка Мия – у младенца диагностировали множественные колото-резаные раны головы и линейный перелом височной кости.
- В то же время ранения получили три гражданина из Колумбии. Речь идет о колумбийском депутате Серхио Харамильо, писателе Экторе Абаде и журналистке Каталине Гомес.
- Без корректировщика в этом обстреле тоже не обошлось. Служба безопасности уже его задержала. Кроме причастности к российскому удару по Краматорску, он обвиняется в сборе информации о местах базирования Вооруженных Сил.
- Предателю грозит суровое наказание – 15 лет заключения или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.