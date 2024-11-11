Под завалами могут быть люди: детали ужасного удара по пятиэтажке в Кривом Роге

Враг 11 ноября нанес удар баллистической ракетой по пятиэтажке в Кривом Роге. По состоянию на сейчас известно о 7 пострадавших, однако под завалами еще могут быть люди, поэтому спасательная операция продолжается.

Об этом 24 Каналу рассказал корреспондент из Кривого Рога Александр Фефилатьев, отметив, что возле места попадания уже развернули штабы помощи. От взрывной волны пострадали также соседние здания, жители которых могут получить материалы, чтобы закрыть окна на первый период.

Смотрите также Враг запустил "Шахеды" по Украине, фиксируют несколько групп БПЛА: где опасно

Детали ужасного удара по пятиэтажке в Кривом Роге

Корреспондент рассказал, что прилет произошел сегодня около 10 утра в одном из центральных районов города. Россияне нанесли удар именно по гражданскому объекту.

Сразу после попадания на место прибыли все оперативные службы, а именно полиция и спасатели. Также прибыли и горные спасатели, поскольку в результате удара повреждены все балконы и помещения многоэтажки с 1 по 5 этажи.

По состоянию на сейчас, по информации от Днепропетровской ОВА, пострадали 7 человек. Трех из них, мальчика и двух женщин, госпитализировали, они в состоянии средней тяжести. Врачи делают все возможное, что стабилизировать их состояние.

Оперативно-спасательные работы продолжаются, поскольку есть информация, что под завалами могут находиться люди. Они выходят на связь и ждут, пока их освободят от обломков, бетонных кусков и кирпичей,

– отметил Фефилатьев.

Возле места событий уже развернули штабы помощи от полиции и городских властей. Люди могут оставлять заявки для дальнейшего возмещения материального ущерба из городского бюджета.

Также жители домов рядом могут получить строительные материалы на первое время, чтобы закрыть окна, ведь от взрывной волны выбило все стекла в этом квартале.

Люди могут получить пленку, OSB плиты, тарпаулин и гвозди, чтобы закрыть отверстия там, где утром еще были окна,

– добавил корреспондент.

Он добавил, что на случай, если россияне нанесут повторный циничный удар в это место, рядом есть надежные укрытия и станция скоростного трамвая, куда люди смогут оперативно спуститься и переждать тревогу в безопасном месте.

К слову, президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал российский удар по многоэтажке в Кривом Роге. Он отметил, что Россия стремится только к продолжению войны, и каждый ее удар опровергает любые заявления из России же о дипломатии. Украина нуждается в оружии для защиты от российского террора и крепкой поддержки мира.