Про це 24 Каналу розповів кореспондент з Кривого Рогу Олександр Фефілатьєв, зауваживши, що біля місця влучання вже розгорнули штаби допомоги. Від вибухової хвилі постраждали також сусідні будівлі, мешканці яких можуть отримати матеріали, щоб затулити вікна на перший період.

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Деталі жахливого удару по п'ятиповерхівці в Кривому Розі

Кореспондент розповів, що приліт стався сьогодні близько 10 ранку в одному з центральних районів міста. Росіяни завдали удару саме по цивільному об'єкту.

Одразу після влучання на місце прибули всі оперативні служби, а саме поліція та рятувальники. Також прибули й гірничі рятувальники, оскільки внаслідок удару пошкоджені усі балкони та помешкання багатоповерхівки з 1 по 5 поверхи.

Станом на зараз, за інформацією від Дніпропетровської ОВА, постраждало 7 людей. 3 з них, хлопчика та двох жінок, ушпиталили, вони є в стані середньої важкості. Лікарі роблять все можливе, що стабілізувати їхній стан.

Оперативно-рятувальні роботи продовжуються, оскільки є інформація, що під завалами можуть перебувати люди. Вони виходять на зв'язок та чекають, поки їх звільнять від уламків, бетонних шматків та цегли,

– зауважив Фефілатьєв.

Біля місця подій вже розгорнули штаби допомоги від поліції та міської влади. Люди можуть залишати заявки для подальшого відшкодування матеріальних збитків з міського бюджету.

Також мешканці будинків поруч можуть отримати будівельні матеріали на перший час, щоб затулити вікна, адже від вибухової хвилі повибивало усі шибки в цьому кварталі.

Люди мають змогу отримати плівку, OSB плити, тарпаулін та цвяхи, щоб закрити отвори там, де вранці ще були вікна,

– додав кореспондент.

Він додав, що на випадок, якщо росіяни завдадуть повторного цинічного удару в це місце, поруч є надійні укриття та станція швидкісного трамвая, куди люди зможуть оперативно спуститись та перечекати тривогу у безпечному місці.

До слова, президент України Володимир Зеленський прокоментував російський удар по багатоповерхівці в Кривому Розі. Він наголосив, що Росія прагне тільки продовження війни, і кожен її удар спростовує будь-які заяви з Росії ж про дипломатію. Україна потребує зброї для захисту від російського терору та міцнішої підтримки світу.