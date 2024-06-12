В квартире ничего не осталось, – сестра погибшей в результате удара россиян по Кривому Рогу

Россия жестоко обстреляла Кривой Рог 12 июня. К сожалению, есть много погибших, а количество раненых растет.

Спасатели до сих пор разбирают завалы. Они привлекли кинологов с собаками.

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Криворожцы вспомнили детали атаки

У меня здесь сестра погибла. Я подошла к двери, тут взрыв, полетело стекло, я выбежала в подъезд,

– вспоминает Алена.

Она стала звать на помощь и останавливать машины. К счастью, люди откликнулись и помогли. Но в квартире после взрыва ничего не осталось, в подъезде также. Там повылетали окна.

А Леонид смог спастись чудом – мужчина шел в туалет.

"Только зашел в коридор в туалет – оно как шарахнет. Смотрю: в квартире сквозняк, шторы качает", – делится он.

На улице также были разрушения.

Что известно об обстреле Кривого Рога 12 июня: коротко о главном

Враг атаковал город днем. Оккупанты запустили ракеты – возможно, "Искандер-М".

Из-за удара по Кривому Рогу повреждены 41 многоквартирный дом, гимназия и два училища, сообщил руководитель Совета обороны города Александр Вилкул.

На 19:13 среды, 12 июня, известно о 9 погибших в результате атаки по Кривому Рогу. Ранены 29 человек, среди них 5 детей.

"Ежедневно и ежечасно российский террор доказывает, что Украина вместе с партнерами должна усиливать ПВО", – заявил Владимир Зеленский. А Денис Шмыгаль подчеркнул: оккупанты терроризируют население до тех пор, пока имеют такую возможность. Если у Украины будут современные системы ПВО и больше западного оружия, агрессор не будет столь уверенным.