Рятувальники досі розбирають завали. Вони залучили кінологів із собаками.

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Криворожці пригадали деталі атаки

У мене тут сестра загинула. Я підійшла до дверей, тут вибух, полетіло скло, я вибігла у під'їзд,

– згадує Альона.

Вона стала кликати на допомогу та зупиняти автівки. На щастя, люди відгукнулися та допомогли. Але в квартирі після вибуху нічого не залишилося, у під'їзді також. Там повилітали вікна.

А Леонід зміг урятуватися дивом – чоловік ішов у туалет.

"Тільки зайшов у коридор до туалету – воно як шарахне. Дивлюся: в квартирі протяг, штори хитає", – ділиться він.

На вулиці також були руйнування.

Що відомо про обстріл Кривого Рогу 12 червня: коротко про головне

Ворог атакував місто вдень. Окупанти запустили ракети – можливо, "Іскандер-М".

Через удар по Кривому Рогу пошкоджено 41 багатоквартирний будинок, гімназію та два училища, повідомив керівник Ради оборони міста Олександр Вілкул.

На 19:13 середи, 12 червня, відомо про 9 загиблих унаслідок атаки по Кривому Рогу. Поранено 29 людей, серед них 5 дітей.

"Щодня й щогодини російський терор доводить, що Україна разом з партнерами має посилювати ППО", – заявив Володимир Зеленський. А Денис Шмигаль підкреслив: окупанти тероризують населення доти, доки мають таку можливість. Якщо в України будуть сучасні системи ППО та більше західної зброї, агресор не буде настільки впевненим.