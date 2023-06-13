"Долго кричала "Давид!", а потом сгорела": детали смерти девушки после трагедии в Кривом Роге
Источник:ТСН
В результате циничной ракетной атаки по Кривому Рогу 13 июня погибли супруги Эпельманы, которые поженились только в 2022 году. Впоследствии выяснилось, что перед смертью девушка выкрикивала имя мужа, однако через несколько мгновений погибла сама.
Знакомые погибшей пары рассказывают, что у них было много планов на жизнь и мечтали о собственных детях. Кроме этого, супруги всячески помогали Вооруженным Силам нашего государства.
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Что известно о гибели девушки в Кривом Роге
Жительница Кривого Рога Оксана Эпельман работала учительницей английского языка и начальных классов одной из местных гимназий города. Ее руководительница Людмила Стешина рассказала журналистам больше подробностей о смерти девушки.
Есть информация, что первым погиб ее муж, а она еще долго кричала, крича "Давид! Давид!". Потом сгорела и она. Их вынесли в мешках,
– сказала Стешина.
По ее словам, Оксана только в 2022 году окончила магистратуру и пришла работать в школу. Она работала с особыми детьми.
"Ее очень любили дети, о ней очень хорошо отзывались родители учеников. У детей глаза горели от радости, когда они видели ее", – подчеркнула руководитель заведения.
Оксана Эпельман работала учительницей в школе / Фото ТСН
Несмотря на то, что в школе девушка работала всего год, руководительница отметила, что Оксана уже писала собственные исследовательские работы и очень интересно преподавала. Женщина также добавила, что учительница не дожила считанные недели до своего 23-летия.
Напоследок Людмила Стешина подчеркнула, что Оксана Эпельман была всегда добрым и отзывчивым человеком. Более того, она всегда могла найти время, чтобы поплести маскировочные сетки для наших бойцов на фронт вместе со своим мужем.
Как погибли супруги в Кривом Роге
- Россия ночью 13 июня атаковала Кривой Рог, нанеся удар по многоэтажке. В результате удара погибли 11 человек, еще 34 получили ранения.
- Среди погибших идентифицировали молодых супругов, которым было по 22 года Российская ракета убила их, пока они мирно спали в собственном доме.
- Впоследствии на место трагедии приехала мама Оксаны и она в отчаянии от потери ребенка и зятя. Не сдерживая слез, в сопровождении спасателя она вошла в квартиру детей и принесла на место гибели цветы.
- В конце концов глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул рассказал, что супруги по образованию были педагогами. Кроме этого, они недавно отпраздновали годовщину своей свадьбы.