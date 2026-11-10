Россия нанесла удар по "Эпицентру" в Кропивницком

Утром 10 ноября российские войска нанесли удар по гражданской инфраструктуре Кропивницкого. Удар пришелся на одну из торговых сетей.

Об этом сообщила Кировоградская ОГА. При этом, по данным местных СМИ, подвергся атаке "Эпицентр".

Что известно об атаке

Экстренные службы выясняют информацию о пострадавших гражданах.

Также продолжается работа по установлению точных масштабов повреждений пострадавшего гражданского объекта.

На кадрах, которые распространяют местные телеграм-каналы, видно, как разгорается пожар в месте удара.

Напомним, ранее мы писали о вражеских ударах по торговой инфраструктуре Одесской области. В ночь на 4 ноября значительные разрушения получило здание торгового центра "Семья", из-за чего заведение было вынуждено приостановить работу.

Также, как уже сообщалось на нашем сайте, российские войска провели атаку на торговые объекты Харькова. В частности, 7 ноября вражеский ударный дрон поразил открытую парковку одного из городских торговых центров.