Врут о 2 – 3 неделях: в России насмешили сроками ремонта Крымского моста

В России заявили, что смогут починить Крымский мост через 2 или 3 недели. В сети заявление пропагандистов вызвало только шутки, ведь выполнить такое обещание просто нереально.

В частности, пользователи начали вспоминать заявление о "2 – 3 неделях" экс-советника Офиса Президента Алексея Арестовича, сообщает 24 Канал. Как известно, его прогноз также не сбылся – война длится уже более 500 дней.

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Россияне планируют восстановить Крымский мост через 2-3 недели

В так называемой правительственной комиссии по ликвидации последствий теракта пообещали, что Крымский мост восстановят через 2-3 недели. Такое заявление сделали, ссылаясь на предварительные результаты экспертиз на месте взрыва.

Пропагандисты уверяют, что ВСУ пытались разрушить и автомобильную, и железнодорожную части Крымского моста. На каждую запустили по дрону:

Мощности одного беспилотника якобы не хватило, чтобы полностью разрушить пролеты автомобильной части.

Другой, предназначенный для железной дороги, тоже будто бы взорвался "не по плану" и не нанес ущерб железнодорожной части.

Предыдущее повреждение Крымского моста произошло 8 октября 2022 года. Тогда в британской разведке заявляли, что полностью восстановить мост удастся разве что до сентября 2023 года. В январе в сети публиковали фото еще поврежденной переправы

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Удар по Крымскому мосту: коротко