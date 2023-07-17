"Своих не бросаем", но порой можно: по каким маршрутам советуют россиянам объезд Крымского моста

На незаконно построенном россиянами Крымском мосту в ночь на 17 июля прогремели два мощных взрыва. С начала полномасштабного вторжения подобный инцидент произошел уже во второй раз.

Это 24 Каналу прокомментировал глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров. Он отметил, что один удар на мосту был со стороны автомобильного сообщения, другой – со стороны железнодорожного полотна.

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"Детали все уже знают просто напомню, что было два удара, два взрыва с интервалом в 20 минут. Одна часть разрушена, она упала. Другая сильно повреждена. Однако россияне говорят, что они его восстановят", – отметил глава Меджлиса крымскотатарского народа.

В настоящее время автомобильное сообщение на Крымском мосту не функционирует. Россиянам, которые бегут из украинского Крыма, оккупационные власти советуют воспользоваться "альтернативным" маршрутом, протяженностью 387 километров и проходящим через оккупированные территории Украины – Мелитополь, Бердянск, Мариуполь и Ростовская область.

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Паника у оккупантов

Российские туристы, приехавшие на отдых в Крым на своих автомобилях, уже ищут пути выезда. Им ведь не хочется оставлять автомобили в Крыму. К тому же, они не исключают, что ситуация на полуострове для оккупантов может ухудшиться и тогда вывезти автомобили будет невозможно.

По мнению Чубарова, после "хлопка" на мосту существенно уменьшится количество желающих ехать в Крым на отдых – передумают после последних событий.

"Мы же видели, какой трафик с другой стороны. Он намного больше, чем из Крыма. Часть россиян, поверив пропаганде, несмотря на то, что Крым фактически является прифронтовой территорией, решила поехать на полуостров. От случившегося ночью они немного протрезвеют", – сказал председатель Меджлиса крымскотатарского народа.

Что известно о взрывах на Крымском мосту