Военный объяснил, почему Украина сейчас не наносит удары по Крымскому мосту

Украина целенаправленно перерезает логистические пути россиян, связывающие их с оккупированным Крымом. Один из таких важных маршрутов – проходит через Крымский мост, который в настоящее время украинские силы не атакуют.

Военнослужащий ВСУ, военный аналитик Александр Мусиенко рассказал 24 Каналу, когда переправа через Керченский пролив может подвергнуться ударам. Отметим, что в настоящее время у Крымского моста наблюдается огромное скопление автомобилей россиян, пытающихся выехать с Крымского полуострова, который находится под постоянными атаками.

По теме : Украина усиливает давление, Крым погрузился в неопределенность, – CNN

Что мешает Украине нанести удар по Крымскому мосту именно сейчас?

Мусиенко подчеркнул, что в рядах оккупационных властей Крыма царит растерянность, ведь они не были готовы к такой ситуации, которая сейчас сложилась на полуострове. Учитывая его географические особенности, оккупантам очень сложно решить комплекс проблем, который каскадным эффектом сейчас возникает для Крыма и России в целом.

Россияне, по его мнению, пока еще располагают логистическими возможностями Крымского моста, но и они не постоянны. Силы обороны уже подошли к Керчи, наносят удары, в частности на протяжении этой недели, по вражеским комплексам ПВО и РЭБ.

У многих возникает вопрос: почему Украина не наносит удары по Крымскому мосту? Потому что возле него сейчас собралась большая очередь машин — преимущественно гражданских. Поэтому на этом фоне никто не станет дарить врагу картинку, мол, смотрите, Украина нанесла удары по мосту, когда там было большое количество автомобилей россиян,

– пояснил Александр Мусиенко.

Кроме того, он уверен, что по логике вещей нужно дать возможность оккупантам, приехавшим в Крым, убраться оттуда. Сейчас у них она есть, но дальше таких возможностей будет все меньше, а ситуация будет только ухудшаться.

Почему Крымский мост остается важной целью для Украины: смотрите видео

Когда же пик скопления гражданских автомобилей будет пройден и если Россия будет использовать Крымский мост для военных нужд, то, как отметил военнослужащий ВСУ, не исключено, что по нему может быть нанесен удар. Это позволит окончательно перерезать логистику оккупантов.

К слову, россияне опасаются использовать Крымский мост на полную мощность, по мнению спикера ВМС ВСУ Дмитрия Плетенчука, поскольку сооружение ранее понесло значительные повреждения. Также они не исключают новых ударов по переправе. Поэтому на данный момент ситуация с Крымским мостом находится в тупике.