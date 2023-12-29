Нет ни окон, ни парт, ничего: ужасные кадры изуродованной российскими ракетами школы во Львове

Россияне утром 29 декабря нанесли ракетный удар по Львову. В результате вражеской атаки погиб мужчина и пострадали 17 человек. В городе Льва оккупанты повредили несколько жилых домов и учебных заведений.

Главная редактор сайта 24 Канал Анастасия Зазуляк показала ужасающие последствия очередной террористической атаки россиян. В настоящее время на месте продолжаются работы по ликвидации последствий утренних обстрелов.

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Оккупанты убили украинского баскетболиста, мастера спорта Украины международного класса Виктор Кобзистого. Ему было 44 года. Также из-за российских обстрелов пострадали 17 жителей Львова.

Редакция 24 Канала выражает соболезнования родным погибшего.

Последствия ракетных обстрелов Львова / Фото: 24 Канал

Львов приходит в себя после ракетного обстрела

Больше всего разрушений в Сиховском районе города. Российская ракета попала во внутренний двор, образовав огромную воронку. Рядом находится много жилых домов.

Оперативные детали вражеской атаки – в нашем телеграме.

"Между домами есть внутренний двор, где обычно люди выгуливают собак или дети играют на площадке. Именно в это место попала ракета. Нет живого места. Разбиты автомобили, окна", – сказала Зазуляк.

В результате российского террора во Львове повреждено около 18 жилых домов. Также пострадали 3 школы и детский сад.

Все окна разбиты. Разрушен фасад. Внутри все изуродовано. Нет ни парт, ничего. В этом году этой школе будет 30 лет,

– отметила главная редактор сайта 24 Канал.

К счастью, у учеников уже начались каникулы, поэтому детей не было в учебном заведении. Мэр Львова Андрей Садовый заявил, что ученики одной из школ могут находиться на каникулах дольше.

Людей очень много. Здесь (рядом с местом прилета – 24 Канал) развернут штаб помощи, где люди могут поесть, согреться и обратиться за психологической или медицинской помощью. Многие обращались, но все оперативно работают и быстро оказывают необходимую помощь,

– добавила Зозуляк.

Все службы работают над ликвидацией последствий утреннего удара. Львовский городской совет выделит 35 миллионов гривен на компенсации для жителей домов, пострадавших от ракетных обстрелов.

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