Слушали речь Путина: оккупант признался, кто послал на смерть мобилизованных в Макеевке

Оккупант, выживший во время украинского удара по казарме с россиянами в Макеевке, назвал имя собравшего их военного преступника. После этого захватчик скончался от тяжелых ожогов.

Российский военнослужащий Антон Головинский был рядовым 1444 мотострелкового полка. Он получил ожогов 75% тела, пишет 24 Канал.

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Во время удара оккупанты слушали речь Путина

Находясь в тяжелом состоянии, российский оккупант Антон Головинский рассказал, что перед ударом ВСУ их собрали в актовом зале. Этот приказ отдал полковник Еникеев Роман.

В новогоднюю ночь нас собрали в актовом зале слушать речь Путина. Нам сказали выполнять приказ, преступный приказ полковника Романа Еникеева, из-за которого все наши ребята погибли,

– сказал захватчик на видео.

Головинского доставили в госпиталь в Ростов-на-Дону, где спустя несколько дней он скончался от несовместимых с жизнью травм. Журналист Андрей Циаплиенко убежден, что это видео было обнародовано неспроста – все поражения снова хотят повесить на командиров среднего звена.

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