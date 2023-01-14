Младшему раненому в Днепре – всего 3 года, 9-летняя девочка в тяжелом состоянии

Во время массированной ракетной атаки по Украине одна из вражеских ракет попала в многоэтажку в Днепре. В результате удара полностью разрушился один из подъездов дома.

Российские захватчики еще раз доказывают, что у них нет ничего человеческого. Поскольку российская ракета, которая сегодня попала в жилой дом, ранила 12 детей.

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В каком состоянии дети

Как отмечает глава Днепропетровской ОВА, младшему пострадавшему всего три года. 9-летняя девочка находится в тяжелом состоянии.

Всех детей госпитализировали в больницу. В общей сложности, по состоянию на 19:41, около 60 человек получили ранения, 5 человек, к сожалению, погибли.

24 Канал выражает искренние соболезнования семьям погибших во время теракта в Днепре.

Резниченко подчеркнул, что россияне обязательно будут отвечать за совершенные преступления.

Последствия удара по дому в Днепре / Фото Валентин Резниченко

К слову, в Офисе генпрокурора сообщили, что уже начали досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны.

"По данным следствия, днем 14 января в результате ракетной атаки врага на город Днепр произошло попадание в 9 этажный жилой дом. Полностью разрушен подъезд дома. Площадь пожара около 70 квадратных метров. Также произошло возгорание около дома около 15 легковых автомобилей. На месте работают службы ГСЧС", – говорится в сообщении.

Сколько человек проживало в доме

В ОП сообщили, что российская ракета попала в дом, в котором 16 подъездов и проживало около 1 700 жителей.

В разрушенном подъезде 72 квартиры. По информации из прописок, это 100-200 человек (около 50 детей).

Весь дом сейчас без электричества, газа и окон. Более 1000 человек нужно обеспечить жильем. Пункты Несокрушимости уже развернули.

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