Авиационный удар по многоэтажке в Харькове: среди пострадавших – трое детей

21 сентября поздно вечером россияне нанесли авиационные удары по Харькову. Снаряд попал в многоэтажный жилой дом. Есть раненые.

Около 23:00 в Харькове начали раздаваться мощные взрывы. Местные власти подтвердили прилет в жилую многоэтажку.

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Сколько людей пострадали

По состоянию на 23:30 есть информация о по меньшей мере 12 пострадавших в результате попадания КАБа по многоэтажке. Среди пострадавших – трое несовершеннолетних. Одному ребенку 8 лет, еще двум подросткам по 17 лет.

Из дома эвакуировали 60 человек. Ликвидация последствий атаки и спасательная операция продолжаются.

По словам главы ОВА Олега Синегубова, было два попадания в Харькове. Один из них – в Шевченковском районе города. Напротив пораженной многоэтажки горели 4 автомобиля, поврежден 21 автомобиль.

Также известно, что в 23.25 враг ударил по Изюмскому району. В селе Вербовка горит 2 частных дома.

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