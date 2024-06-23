В Харькове завершилась спасательная операция в разрушенной обстрелом многоэтажке

Оккупанты жестоко обстреляли город днем 22 июня, нанеся не менее 4 ударов. Били УАБами.

Страшный момент атаки попал на видео. Зеленский заявил, что это был абсолютно просчитанный террор.

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Спасатели завершили работы в Харькове

По состоянию на 06:30 23 июня завершены аварийно-спасательные работы на месте попадания авиабомбы в жилой 5-этажный дом. Всего на месте происшествия работало 116 сотрудников ГСЧС и 24 единицы аварийно-спасательной техники,

– сказано в сообщении.

В результате попадания авиабомбы погибли 2 человека, еще 53 пострадали, из них 3 ребенка.

Последствия удара по дому в Харькове / Фото ГСЧС

Удар по дому в Харькове: детали

Вечером 22 июня начальник аварийно-спасательной части по ликвидации аварийных ситуаций Сергей Рашевский рассказал: чтобы продолжить разбор завалов, спасателям надо было обрушить часть дома.

Часть фасада поврежденного от российского удара здания была несущей стеной. Часть 4 и 5 этажа были в аварийном состоянии и в любой момент могли разрушиться. Поэтому вместе с экспертами решили демонтировать часть этих этажей, чтобы избежать бесконтрольного разрушения.

Корреспондентка 24 Канала побывала в квартире, разрушенной ударом.

Глава ОВА рассказал, что удар пришелся по оживленному перекрестку. Автовокзал взял на себя взрывную волну.