Страшний момент атаки потрапив на відео. Зеленський заявив, що це був абсолютно прорахований терор.

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Рятувальники завершили роботи в Харкові

Станом на 06:30 23 червня завершені аварійно-рятувальні роботи на місці влучання авіабомби у житловий 5-поверховий будинок. Загалом на місці події працювало 116 співробітників ДСНС та 24 одиниці аварійно-рятувальної техніки,

– сказано в повідомленні.

Внаслідок влучання авіабомби загинуло 2 особи, ще 53 постраждало, з них 3 дитини.

Наслідки удару по будинку в Харкові / Фото ДСНС

Удар по будинку в Харкові: деталі

Увечері 22 червня начальник аварійно-рятувальної частини з ліквідації аварійних ситуацій Сергій Рашевський розповів: аби продовжити розбір завалів, рятувальникам треба було обвалити частину будинку.

Частина фасаду пошкодженої від російського удару будівлі була несучою стіною. Частина 4 та 5 поверху були в аварійному стані і в будь-який момент могли зруйнуватися. Тож разом з експертами вирішили демонтувати частину цих поверхів, щоб уникнути безконтрольної руйнації.

Кореспондентка 24 Каналу побувала в квартирі, зруйнованій ударом.

Глава ОВА розповів, що удар припав по жвавому перехрестю. Автовокзал узяв на себе вибухову хвилю.