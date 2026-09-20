Масштабный пожар бушует с утра: подробности последствий удара по Московскому НПЗ

20 сентября украинские военные успешно провели атаку на один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов на территории России. Масштабный пожар охватил ключевые установки предприятия, обеспечивающего топливом вражескую армию.

Подробности об ударе сообщает Генштаб ВСУ. В результате попаданий на Московском НПЗ разразился масштабный пожар, повредивший установку первичной переработки нефти и еще несколько важных комплексов.

Детали исторической атаки

К этой операции были привлечены сразу несколько ведомств, в частности СБУ, ГУР и Силы специальных операций.

Как отметил Владимир Зеленский, для прорыва российской противовоздушной обороны военные применили целый арсенал беспилотников. Среди них были известные "Паляница" и "Лютый", а также новые разработки, такие как "Фламинго", "Сичень" и Pelican.

Помимо завода в столице, украинские дроны также успешно провели операции на предприятии в Воронежской области и на военных складах в Раменском районе Подмосковья.

Почему этот завод так важен?

Атакованный объект в Капотне является одним из крупнейших в России, ведь он перерабатывает около 12 миллионов тонн нефти в год. Завод не только обеспечивает почти 40% топливного рынка Москвы, но и активно работает на нужды российской армии.

В частности, как уточнили в Минобороны, на этом предприятии производят значительные объемы дизельного горючего и авиационного керосина, которыми заправляют военную технику, а также бомбардировщики и истребители, наносящие удары по Украине. Местные власти пытались приуменьшить масштабы происшествия.Местные власти пытались преуменьшить масштабы происшествия.

Третье за год поражение одного из ключевых нефтеперерабатывающих предприятий непосредственно в Москве – очередной удар по топливной инфраструктуре противника,

– подчеркнули в ССО.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о сбивании сотен беспилотников и даже связал атаку с выборами в Госдуму, однако кадры масштабного пожара в сети доказали обратное.

Напомним, ранее мы писали, что несколько дней назад украинские силы успешно нанесли удар по Ярославскому нефтеперерабатывающему заводу и военному аэродрому в Ростове. Тогда оккупанты также потеряли важные логистические узлы, обеспечивавшие их южную группировку войск.