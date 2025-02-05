Там ночью "танцевал" "хлопок": где на карте расположена нефтебаза в России, пораженная дронами

Ночью 5 февраля очередной объект, важный для военного и экономического потенциала России, был атакован Украиной. Дроны успешно "приземлились" на нефтебазу в Краснодарском крае.

Очевидно, прилеты по НПЗ изрядно тревожат Москву. Поэтому она пытается скрыть эти факты от своих граждан. Собственно, вероятно, по этим причинам, минобороны страны-агрессора в утреннем отчете умолчало о том, что нефтебаза в Краснодарском крае потерпела поражение. Там рассказали только про сбитые за ночь четыре БПЛА – над Курщиной и Белгородщиной, передает 24 Канал.

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Где расположена нефтебаза, атакованная БпЛА

Зато губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев замолчать инцидент не сумел. Он был вынужден признать атаку на нефтеобъект. В своем сообщении чиновник заявил, что в станице Новоминской Каневского района обломки дрона БПЛА на резервуар с незначительными остатками нефтепродуктов. "Начался пожар, которому присвоен второй ранг сложности", – сказал он. В семь утра огонь якобы потушили.

Известно, что под ударом оказалась нефтебаза "Албашнафта". Как указано на сайте компании, это "динамично развивающееся предприятие, основным видом деятельности которого является производство нефтепродуктов". Отмечается, что это единственное нефтеперерабатывающее предприятие возле Каневского района Краснодарского края.

Где расположена станица Новоминская, в которой поразили нефтебазу: смотрите на карте

Станица Новоминская расположена на расстоянии более 500 километров от территории, которая контролируется Украиной.

К слову, за полгода существования Силы беспилотных систем ВСУ провели более 220 операций вглубь территории России, запустив более чем 3,5 тысячи средств.