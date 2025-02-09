Поврежденные резервуары: СМИ опубликовали спутниковые снимки нефтебазы "Албашнефть" после удара

В ночь на 5 февраля нефтебазу "Албашнефть" в Краснодарском крае атаковали дроны. Вследствие этого на объекте были повреждены резервуары с топливом.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российскую службу "Радио Свободы". Эта нефтебаза является важной для экономики и военного потенциала страны-агрессора.

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Журналисты написали, что фотографии из космоса подтверждают сообщения источников, что в результате атаки в ночь на 5 февраля на нефтебазе "Албашнефть" были повреждены 2 резервуара с топливом.

В одном из них, как писали российские СМИ, содержалось 60 тонн нефти, в другом – такое же количество дизельного топлива. Предварительно, второй резервуар был якобы поврежден лишь поверхностно и не вспыхнул.

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